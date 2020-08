Gabriel Monteiro é expulso da Polícia Militar por deserção

Gabriel Monteiro foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por deserção. A decisão foi publicada, nesta terça-feira (4), no Boletim da corporação.

O youtuber pertencia ao 34º BPM (Magé) e, de acordo com o jornal EXTRA, faltou o serviço para o qual tinha sido escalado no dia 22 de julho. Segundo a publicação, Gabriel ficou até o dia 31 de julho sem informar seu paradeiro e completou oito dias de ausência, cometendo o crime de deserção previsto no Código Penal Militar.





O coronel Rogério Figueredo, secretário da PM, foi responsável pela decisão de expulsar Monteiro.





No Twitter, Gabriel disse que Deus está com ele. O nome do youtuber ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.