Criança morre de infarto por infestação de piolhos e pais são indiciados por homicídio

Uma garota americana de 12 anos morreu de um infarto causado por uma infestação de piolhos. Kaitlyn Yozviak desenvolveu um quadro profundo de anemia por causa das repetidas mordidas dos piolhos, durante três anos, que acabaram fazendo com que a menina sofresse parada cardíaca e morresse. O caso aconteceu no mês de agosto, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. As informações são do portal Extra.





Os pais de Kaitlyn foram indiciados nesta semana por homicídio doloso, quando há intenção ou que o sujeito prevê o resultado lesivo de sua conduta e, mesmo assim, leva-a adiante, ocasionando o resultado.





A família morava na cidade de Macon. A mãe, Mary Katherine Horton, tem 37 anos, e o pai Joey Yozviak, tem 38. Conforme a reportagem eles serão julgados por crueldade contra menor.





A infestação de piolhos de Kaitlyn era tão grave que os legistas responsáveis pelo caso afirmaram ser o pior caso do tipo com o qual já lidaram, traz a reportagem.





A autópsia mostrou que Kaitlyn sofreu "dor física excessiva por causa de negligência médica", contou a emissora 13WMAz, afiliada da rede CBS.