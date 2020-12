Trump promete protesto em janeiro e afirma que é impossível que tenha perdido as eleições

Neste sábado (19), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em suas redes sociais que em 6 de janeiro haverá um grande protesto em Washington contra o resultado das eleições presidenciais norte-americanas, que apontou o candidato democrata Joe Biden como vencedor. Na mesma data da manifestação, o Congresso do país se reunirá para aceitar formalmente os resultados da eleição.

Na mesma postagem, o republicano declarou que é “estatisticamente impossível ter perdido a eleição de 2020” e citou um relatório de 36 páginas publicado na quinta-feira (17) pelo conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, no qual são apresentadas supostas irregularidades nas votações presidenciais ocorridas em novembro.

No relatório, Navarro defende que houve padrões de irregularidades eleitorais consistentes em seis estados com o objetivo de “inclinar injustamente o campo de jogo em favor da chapa Biden-Harris”.

Peter Navarro releases 36-page report alleging election fraud 'more than sufficient' to swing victory to Trump https://t.co/D8KrMHnFdK. A great report by Peter. Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!