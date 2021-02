DICA DE SAÚDE: Suco para menopausa: alivie de forma natural sintomas como “calorão"

A menopausa traz diversos sintomas incômodos para as mulheres. Mas é possível aliviar estes desconfortos de forma natural e saudável.





A menopausa marca o fim da vida fértil das mulheres.





Porém, esta fase é carregada de desconfortos para a maioria das mulheres a partir dos 50 anos, em média.





Ondas de calor, suores noturnos, aumento de apetite, fraqueza nos ossos. Estes são alguns desafios pelos quais muitas mulheres passam na fase da menopausa.





Além disso, muitas vezes, os tratamentos tradicionais, com reposição de hormônios, não são recomendados. Assim, uma forma de passar melhor por esta fase da vida são os remedinhos caseiros, como o suco para menopausa.





C om esta receita, além de alívio para diversos incômodos desta etapa da vida, o tratamento é 100% natural, saboroso e faz bem para a saúde em geral.





Aprenda a preparar o suco para menopausa e saiba o porquê ele funciona!









Receita: suco para menopausa





Ingredientes:





¼ de abacate

1 colher (sopa) de mel

10 g de lecitina de soja

1 copo de leite desnatado

1 colher (sopa) de linhaça





Modo de preparo:





Basta misturar todos os ingredientes no liquidificador e bater com a ajuda de um mixer.





Como consumir:





Beba dois copos do suco para menopausa ao dia.





De preferência, um pela manhã e outro no final da tarde ou à noite.





Dica: quem sofre com dificuldades para dormir pode, no preparo do suco à noite, adicionar ervas como passiflora, valeriana, camomila (uma a duas colheres de sopa).





Por que funciona?





Este suco alivia e trata os principais incômodos da menopausa devido à ação de seus ingredientes:





Abacate: é uma fruta rica em nutrientes e antioxidantes que dilatam os vasos sanguíneos. Com isso, evita a má circulação (um problema da menopausa), além de conter muitas vitaminas e gorduras boas (que ajudam a manter a saúde e o peso corporal).





Lecitina de soja: poderoso fitoterápico que aumenta os níveis de estrogênio, diminuindo os sintomas incômodos da menopausa. Isso porque nesta fase, as mulheres têm a produção deste hormônio bastante reduzida. Entre estes incômodos, estão as ondas de calor, que a lecitina diminui bastante.





Mel: substitui o açúcar, ajudando a manter o peso corporal.





Leite desnatado: não contém gordura, mas é rico em cálcio. Isto é importante, pois as mulheres podem ter problemas de osteoporose quando estão em idade mais avançada.





Linhaça: ajuda a evitar as ondas de calor e o suor noturno. Contribui com o melhor funcionamento do intestino. Além disso, controla a fome, já que traz saciedade.





Dicas





Além do consumo do suco para menopausa, algumas atitudes podem ser adotadas no dia a dia, a fim de passar por esta etapa com mais qualidade de vida.





Lembrando que, não desaparecendo os sintomas, as mulheres devem buscar suporte médico.





Beber, pelo menos, dois litros de água ao dia

Dormir com roupas leves e de algodão

Fazer atividades físicas leves, três vezes na semana. Por exemplo: caminhadas, hidroginástica, pilates.

Meditar e relaxar

Evitar bebidas alcoólicas em excesso

