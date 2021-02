Hospital de Israel anuncia que descobriu remédio que cura a Covid-19

O professor israelense Nadir Arber testou um fármaco que vem desenvolvendo em pacientes com quadros moderados e graves do coronavírus. O resultado mostrou uma eficácia de 95%.





O hospital Ichilov, localizado em Tel Aviv (Israel) anunciou que testes preliminares com um medicamento apresentou resultados positivos na cura da COVID-19.





De acordo com o periódico israelense Ynet, o professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer do hospital, testou um fármaco que vem desenvolvendo em pacientes com quadros moderados e graves do coronavírus. O resultado mostrou uma eficácia de 95%.





O medicamento em questão é chamado de EXO-CD24, além de ser “barato e eficaz e deve ser administrado uma vez ao dia, durante cinco dias”.





No total, 30 pacientes receberam o fármaco. Do grupo, 29 apresentaram uma melhora acentuada em dois dias. No prazo de três a cinco dias, receberam alta.





Outro hospital, desta vez o Hadassah Medical Center em Jerusalém, também relatou ter encontrado uma possível cura.





O hospital administrou a 21 pacientes em estado crítico que sofriam de doenças subjacentes um medicamento chamado Allocetra. 19 se recuperaram em seis dias e tiveram alta do hospital em média após oito dias de tratamento.





A droga foi desenvolvida pelo professor Dror Mevorach, diretor do Centro de Pesquisa de Reumatologia e Medicina Interna, ara lidar com sistemas imunológicos hiperativos que causam a secreção de citocinas.