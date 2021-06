Paulo Guedes: "Economia brasileira voltou a ficar de pé!"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta última terça-feira (29) que o aumento da arrecadação registrado pela Receita Federal (RFB), mostra que a economia brasileira “voltou a ficar de pé”.





“A economia continua surpreendendo favoravelmente”, declarou Guedes, ao anunciar a arrecadação de impostos e contribuições federais, de R$ 142,1 bilhões em maio.





“É um recorde histórico esse crescimento de quase 70% em relação ao mesmo mês de maio do ano anterior. No acumulado de janeiro a maio, [a arrecadação] chegou a R$ 744 bilhões. É um acréscimo real de 21% sobre o mesmo período do ano passado”, acrescentou.





Segundo o ministro, todos os setores prosperam e aumentam arrecadação “É inequívoco que o Brasil já se levantou e a economia está caminhando com velocidade bem acima da que era esperada na virada do ano”, garantiu. (Folha da República)