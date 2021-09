Donald Trump Jr. diz que Brasil deve escolher entre a “liberdade” e o “socialismo”

“Eu queria muito estar aí, mas não consegui, minha experiência de viagem não funcionou. Era para termos saído ontem [sexta] de manhã e, por causa dos problemas do furacão em Nova York, foi atrasado em 16 horas nosso voo. Mas embarcamos, chegamos a taxiar na pista, mas tiveram problemas elétricos na aeronave e passaram para as 4h da manhã o embarque. Chegaríamos ainda, mas, depois, houve novo adiamento e não daria mais tempo”, disse Donald Trump Jr.





“O Brasil vai enfrentar uma questão muito parecida ano que vem. Vocês vão no caminho do socialismo ou permanecem fortemente para a liberdade? Para mim, não há nem o que pensar, mas não podemos cometer o erro de presumir que estamos em uma luta justa. O que vimos no meu país é só uma planta do que vai acontecer no Brasil”, disse Donald Trump Jr.





(Gazeta Brasil)