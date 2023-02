Em um mês, ministros de Lula usaram aviões da FAB 43 vezes

Já no primeiro mês de governo petista, os ministros de Lula (PT) utilizaram os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) 43 vezes, segundo registros do Comando da Aeronáutica divulgados pelo Metrópoles. O número de voos já supera o governo Bolsonaro (PL) no mesmo período.





Os campeões de uso das aeronaves foram: Fernando Haddad (Ministério da Fazenda), com seis voos de Brasília a São Paulo (compreendendo ida e volta); Alexandre Silveira (Minas e Energia), também com seis voos; Luiz Marinho (Trabalho), com cinco voos; Os ministros Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Flávio Dino (Justiça), Nísia Trindade (Saúde) e Margareth Menezes (Cultura), fizeram quatro voos cada.





O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os demais ministros que não foram citados, podem optar por voos comerciais ou pela aeronave presidencial, cuja publicidade de seu uso tem regras mais rígidas por questões que envolvem a segurança do Executivo nacional.





