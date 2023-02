Lula escolhe militante do MST para o comando do Incra

O presidente Lula (PT) decidiu escolher a militante do MST, Rose Rodrigues, para o comando do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). As informações são da revista Carta Capital.





Formada em Direito e assistente social, Rose já foi secretária da Agricultura de Sergipe e participou de outros movimentos ligados aos conflitos por terras.





A militante se encontrou com Lula, na última quarta-feira (15), em Sergipe.





A escolha de Rose contou com o aval do deputado federal João Daniel e do senador Rogério Carvalho, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT).





O Incra faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está sob comando de Paulo Teixeira, que também é petista e ligado ao MST, de acordo com a revista Oeste.





(PlenoNews)