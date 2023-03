Ex-deputado delegado Cavalcante é cassado e fica inelegível, decide TRE do Ceará

O ex-deputado estadual cearense, Delegado Cavalcante (PL), suplente de deputado federal pelo partido do ex-presidente Bolsonaro, está oficialmente inelegível por oito anos por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).





O cearense teve o diploma cassado após ser condenado pela manifestação em que apontou que se Bolsonaro não ganhasse nas urnas, seria na bala.





“O presidente Bolsonaro é o mais querido e é o que a população está querendo. Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem por onde”, disse em ato, durante campanha de 2022.





“A corte determina ainda, por maioria, a retotalização dos votos, devendo os votos recebidos pelo candidato serem considerados nulos, não se admitindo seu cômputo para a legenda, nem para a formação do quociente eleitoral e partidário, nos termos do voto do juiz George Marmelstein Lima, designado para lavratura do acórdão”, diz o documento na proclamação do resultado.





Delegado Cavalcante ainda não se manifestou.





*Informações Focus