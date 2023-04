BALA E SANGUE EM CAMOCIM: TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NA RUA MARECHAL DEODORO

Um adolescente de 15 anos, foi vítima de tentativa de homicídio a bala nos primeiros minutos desta segunda-feira, 24, em Camocim. Segundo informações, por volta das 00h10 o adolescente teria sido alvejado com cinco tiros de pistola calibre 380. A vítima estaria no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com José Maria Veras, quando dois indivíduos trafegando em uma moto vermelha chegaram repentinamente e efetuaram os disparos. Ele foi socorrido por populares ao hospital local onde recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para Sobral.





A Polícia Civil está investigando a autoria a motivação do crime.









Suspeita de envolvimento em homicídio





De acordo com a polícia, o adolescente já tem envolvimento com drogas, inclusive já foi apreendido pela polícia. Suspeita-se que ele e um adulto tenha envolvimento com um homicídio a faca ocorrido no dia 08 de março na Praia das Barreiras, que vitimou fatalmente o jovem Pedro Henrique de Brito Ribeiro, 19 anos. Na ocasião, o menor foi levado para a Delegacia, ouvido e liberado. Já um adulto conhecido como ‘Bola de Fogo” foi preso sob acusação de envolvimento nesse crime. A polícia suspeita que a tentativa de homicídio seja em represália ao homicídio que vitimou Pedro Henrique.





