Municípios atingidos pelas chuvas começam a receber benefício do Aluguel Social; veja valores

O Governo do Ceará realizou o repasse de cerca de R$ 15 mil a prefeituras de municípios cearenses atingidos pelas chuvas para pagamento de Aluguel Social aos moradores. A Secretaria da Proteção Social efetuou o pagamento do benefício aos municípios de Milhã e Porteiras. Em Milhã, um total de 26 famílias receberam a transferência de R$ 10.400, enquanto Porteiras apresentou a necessidade de atender a 11 famílias, o que totalizou a transferência de R$ 4.400.





Segundo o Governo do Ceará, cada prefeitura recebe, de forma temporária, o equivalente a R$ 400 por família. O Aluguel Social é destinado às famílias desabrigadas ou para aquelas que, por residirem em área de risco, precisem ser provisoriamente transferidas para moradia segura. O valor é destinado aos municípios que tenham situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo do Ceará.





Até o momento, segundo Boletim Integrado de Ações de Apoio aos Cearenses Afetados pelas Chuvas, do Governo do Estado, 20 municípios estão em emergência e um (Milhã), em situação de calamidade. No geral, são 2.994 desabrigados ou desalojados, 29 feridos e 7 mortes. Em nível federal, pelo menos 6 cidades cearenses já tiveram o reconhecimento garantido: Itapagé, Lavras da Mangabeira, Senador Pompeu, Deputado Irapuan Pinheiro e Porteiras (emergência) e Milhã (calamidade).





Segundo a secretária Onélia Santana, a SPS está dialogando com os outros municípios em situação de emergência para atender às demandas do Aluguel Social. “Desde o anúncio do benefício pelo governador Elmano de Freitas, temos dialogado com os municípios, buscando ajudar e facilitar que o auxílio chegue, o mais rápido possível, às famílias atingidas”, observa.





O Governo também está ajudando com a doação de alimentos, colchões, roupas e kits de higiene pessoal. Até agora, foram entregues 860 cestas básicas, 1.582 quilos de alimentos in natura e macarrão. Também foram levados 464 colchões para os municípios atendidos. A Defesa Civil também distribuiu 1.800 cestas básicas aos municípios.





Opinião CE