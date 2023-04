Marina Silva culpa Bolsonaro por recorde de desmatamento no governo Lula

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o desmatamento recorde na Amazônia e no cerrado no primeiro trimestre do governo Lula é culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Entre janeiro e março, a região teve o segundo maior desmatamento já registrado desde 2016, quando começou a série histórica, feita a partir do sistema de alertas do Deter, que registra a cobertura florestal. O sistema é gerenciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já no cerrado, cuja série histórica começou em 2019, o primeiro trimestre do governo Lula bateu recorde de devastação.





N esses três meses em que Marina é ministra do Meio Ambiente, 1,4 mil quilômetros quadrados (km²) de vegetação foram perdidos no cerrado e 850 km² na Floresta Amazônica. Em fevereiro, quando houve recorde de desmatamento na Amazônia para aquele mês,a ministra atribuiu o aumento a um ato de revanche.





Revista Oeste