MST marca coletiva de imprensa para anunciar invasões pelo país

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizará, nesta terça-feira (11), uma coletiva de imprensa para anunciar as ações que farão parte da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária.





O evento acontecerá em Brasília, no Distrito Federal, com a presença dos diretores nacionais João Paulo Rodrigues e Ceres Hadich.





De acordo com o movimento social, a Jornada de Lutas acontece desde 1997 e é realizada para relembrar a morte de 21 manifestantes do MST que foram mortos pela Polícia Militar em 1996, quando se preparavam para invadir uma fazenda em Eldorado dos Carajás, no Pará.





O tema deste ano será “Contra a fome e a escravidão: por terra, democracia e meio ambiente” e o grupo anunciará uma série de ações que serão realizadas ao longo do mês de abril.





O MST promete atos políticos, ações de solidariedade, celebrações inter-religiosas, manifestações de massa, marchas e invasões de terra.