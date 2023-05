Vídeo impressionante de sucuri regurgitando cobra intriga pesquisadores do Instituto Butantan

No interior de Goiás, um pecuarista e pescador esportivo, Marcelo Parreira, capturou imagens impressionantes de uma sucuri-verde regurgitando outra cobra da mesma espécie. O vídeo, que foi publicado no YouTube, viralizou rapidamente na internet, conquistando mais de um milhão de acessos.





Essas imagens intrigantes chegaram ao conhecimento dos pesquisadores do renomado Instituto Butantan, que estão realizando análises para compreender o ocorrido.





Marcelo Parreira, que pesca na região há cerca de oito anos, ficou surpreso com o tamanho da sucuri, que media aproximadamente cinco metros de comprimento. Ao sair da água, a serpente passou muito perto de seu barco, revelando-se uma visão imponente. O pescador relata que, momentos depois, a sucuri abriu a boca, expondo a cabeça de outra cobra, deixando-o completamente perplexo.





Os pesquisadores do Instituto Butantan têm formulado hipóteses para explicar o comportamento peculiar observado no vídeo. Uma possibilidade é que a escassez de recursos alimentares durante o período de reprodução tenha levado ao canibalismo entre as cobras. A falta de presas adequadas poderia ter forçado a sucuri a se alimentar por necessidade, engolindo e posteriormente regurgitando a outra cobra.





Outra teoria levantada pelos cientistas é que a cobra regurgitada poderia ser um macho, envolvido no processo de cortejo da fêmea. Durante o acasalamento, várias sucuris machos se aglomeram ao redor de uma única fêmea, competindo por uma melhor posição. É possível que esse macho solitário estivesse cortejando a fêmea quando acabou se tornando uma presa fácil, tendo sorte de sobreviver ao episódio.





Ainda no campo das especulações, também é considerada uma explicação plausível para o ocorrido. A sucuri poderia ter se sentido incomodada com as investidas da fêmea e atacou a outra cobra como uma forma de defesa. Todas essas teorias serão minuciosamente analisadas pelos pesquisadores do Instituto Butantan, que planejam divulgar seus resultados em um estudo científico.





Os pesquisadores ressaltam que o registro em vídeo feito por Marcelo Parreira é uma ferramenta valiosa para a compreensão do comportamento das anacondas. As descobertas resultantes dessa pesquisa pioneira terão um impacto significativo na preservação dessas espécies e do ecossistema amazônico como um todo.





Marcelo Parreira expressa sua empolgação por poder contribuir com um estudo tão importante: “É incrível para mim. Filmei sem pretensão e agora estou colaborando com um estudo tão importante. Simplesmente fantástico”.





Veja o momento:





Via Folha do Estado