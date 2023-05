Federação Espanhola demite 6 árbitros após ataques racistas a Vini Jr.

Na segunda-feira (22), a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) demitiu seis árbitros após a polêmica gerada pelo Valencia-Real Madrid, em que foram proferidos graves insultos racistas contra Vinicius Júnior. Desta forma, a RFEF demitiu Iglesias Villanueva, responsável da arbitragem de vídeo, e outros cinco árbitros. As informações são do jornal espanhol El Plural.





Isso ocorre após o grande desconforto que vem sendo gerado na Comissão Técnica de Árbitros devido à atuação de Iglesias Villanueva no VAR, já que as imagens teriam sido distorcidas, que mostram apenas o golpe de Vinicius e omitindo que Hugo Duro agarrou o jogador com força pelo pescoço Brasileiro por alguns segundos – o brasileiro foi expulso enquanto o atacante do time do Ché saiu ileso.





Desta forma, é esperado que Iglesias Villanueva esteja na quarta-feira no VAR no encontro entre o Betis e o Getafe. Após esta partida, Iglesias Villanueva não irá mais arbitrar uma partida como árbitro assistente.





(Gazeta Brasil)