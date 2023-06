Deputado Federal divulga chave PIX de Bolsonaro para arrecadar fundos para multas judiciais : "O sistema quer destruí-lo”

No cenário político brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo uma figura central, mesmo após seu mandato. Recentemente, o deputado federal Gustavo Gayer, membro do Partido Liberal (PL), divulgou a chave PIX relacionada ao CPF do ex-presidente, com o objetivo de incentivar seus apoiadores a contribuírem financeiramente para ajudar Bolsonaro a enfrentar as várias multas judiciais às quais tem sido submetido.





Gayer justifica essa ação afirmando que Bolsonaro é vítima de perseguição política e ideológica, e alega que “o sistema quer destruí-lo”. Essa iniciativa de divulgar a chave PIX, que permite o envio de pagamentos instantâneos no Brasil, visa mobilizar os apoiadores do ex-presidente a contribuírem financeiramente para auxiliá-lo nas despesas decorrentes dessas multas judiciais.





As multas judiciais enfrentadas por Bolsonaro estão relacionadas a uma série de questões, desde acusações infundadas de infrações cometidas durante seu mandato até processos por declarações polêmicas . Essas penalidades monetárias podem representar um ônus financeiro significativo para o ex-presidente, e a divulgação da chave PIX visa minimizar esse impacto.





(Folha do Estado)