“Pix Bolsonaro” poderá arrecadar R$15 milhões, avaliam apoiadores

Um amplo movimento de políticos conservadores e influenciadores digitais se uniu nesta sexta-feira (23) em uma campanha de arrecadação para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa surgiu como resposta às multas aplicadas recentemente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao ex-presidente, relacionadas ao não uso de máscaras durante a pandemia de COVID-19.





Com a expectativa de arrecadar cerca de R$ 15 milhões através do Pix, os apoiadores buscam fornecer recursos para ajudar Bolsonaro a enfrentar os processos judiciais. Durante uma transmissão ao vivo promovida pelo PL Jovem, Bolsonaro revelou que enfrenta mais de 500 processos na justiça e afirmou a inviabilidade de arcar com os honorários advocatícios relacionados a esses casos.





O objetivo principal da campanha de arrecadação é levantar fundos para o pagamento desses processos, considerando que Bolsonaro já foi condenado em alguns deles. A união de políticos conservadores e influenciadores digitais em apoio ao ex-presidente reflete a preocupação com as possíveis disposições jurídicas decorrentes das multas recebidas.





A campanha de arrecadação ocorre em meio a um cenário político polarizado no Brasil, onde o ex-presidente ainda conta com uma base de apoiadores fiéis. Os defensores argumentam que os processos movido contra Bolsonaro é excessivos e politicamente motivados, destacando a importância de garantir que ele tenha os recursos necessários para se defender legalmente.





No entanto, a iniciativa também tem sido alvo de críticas por parte de opositores ao ex-presidente, os esquerdistas argumentam que a campanha pode levantar questões éticas e legais relacionadas à transparência dos recursos arrecadados e à influência do dinheiro na esfera política.





(Hora Brasília)