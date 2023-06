(Novamente) Lula conta lorotas sobre o Brasil em discurso em Paris

Repleto de fake news, petista dedicou discurso a destacar supostos resultados positivos próprios e os negativos do Brasil.

O presidente Lula (PT) discursou, nesta sexta-feira (23), em Paris, na abertura da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global. Em pouco mais de 20 minutos, o chefe de estado brasileiro voltou a contar lorotas sem resistência da plateia de estrangeiros, a maioria ignorante sobre a realidade brasileira.





Lula mentiu sobre o número de brasileiros que passam fome, sobre os resultados da economia brasileira durante a era petista no governo federal, além de criticar, sem provas, instituições internacionais que o Brasil integra e ajudou a fundar.





Não é a primeira vez que o representante brasileiro conta mentiras sobre o próprio país em Paris. Ele se gabou, em encontro com blogueiros no último governo, de mentir no exterior sobre estatísticas brasileiras. “Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente”, admitiu o petista. Veja no vídeo abaixo.





Nesta sexta, o petista voltou a se gabar em terras francesas, desta vez por ter supostamente “retirado da miséria 36 milhões de pessoas” nos governos petistas, entre 2003 e 2016, mas agora “13 anos depois” alega que o Brasil voltou a ter “33 milhões de pessoas passando fome”.





Esse número, divulgado por uma única ONG (Penssan) semanas antes da campanha eleitoral de 2022, já foi amplamente desmentido desde então: dados das Nações Unidas, por exemplo, apontam menos da metade (15 milhões); estimativa da Universidade Federal de Minas Gerais colocam o número real em cerca de 1,8 milhão.





O petista também afirmou que deixou a presidência da República com o Brasil como a 6ª maior economia mundial, que agora é apenas a 12ª. Ambos os números são mentirosos: nem o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia, nem agora é a 12ª. Atualmente o Brasil é a 10ª maior economia do mundo.





Notícias de que a economia do Brasil poderia chegar a ser a 6ª maior economia ocorreram apenas no final de 2011, primeiro ano do governo Dilma. Ainda assim as matérias levavam em conta principalmente a crise no Reino Unido, que diminuiu a economia do país com o qual o Brasil rivalizava à época. Na verdade, o Brasil chegou a ser apenas a 7ª economia, segundo dados consolidados do FMI. Em 1995, por exemplo, o Brasil também chegou a ser a 7ª maior economia; em 1990 era a 9ª.





O presidente brasileiro aproveitou para criticar “aquilo que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, as instituições de Bretton Wood, não funcionam mais. E não atendem mais as aspirações e nem os interesses da sociedade”.





As instituições de Bretton Wood são organizações internacionais criadas em 1944, ainda em plena 2ª Guerra, após reunião nos EUA com a participação de 43 países – incluindo o Brasil -, que se uniram com o objetivo de reconstruir países dizimados pelos efeitos da guerra. À época, foram aprovadas as criações do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, cuja ação se iniciaria após o fim dos conflitos.





Para Lula o Banco Mundial não atende a anseios, mas os empréstimos, apenas em 2022, de mais US$ 9 bilhões auxiliam praticamente 400 milhões de pessoas em 44 países pobres.

(Diário do Poder)