Dor e tristeza, marcam velório das vítimas do triplo homicídio em Rafael Arruda

O clima no distrito é de insegurança e medo porque o criminoso ainda não foi capturado pela polícia.

O distrito de Rafael Arruda, distante da sede, Sobral, 46 quilômetros vive momentos de pânico depois do triplo homicídio ocorrido na noite dessa segunda-feira (24), por volta das 20h. O crime aconteceu quando um indivíduo identificado por Antônio Carlos, 41, desferiu vários golpes de faca em três pessoas que estavam em confraternização em uma residência da família de duas das vítimas.





Os corpos de Raimundo Nonato Arruda, 59, Anastácio Amorim Arruda, 65 e Manoel Filho Brito, 58, foram velados na matriz de São Francisco em Rafael Arruda de frente à casa onde aconteceu o crime. Por voltas das 17h o corpo de Manoel Brito foi levado para ser sepultado no distrito de Ararius município de Cariré. Nonato Arruda e Anastácio Arruda foram sepultados por volta das 18h, no Cemitério de São Pedro em Rafael Arruda.





O Portal Paraíso conversou com Eliardo de Sousa, morador do distrito que disse que o clima é de insegurança e medo devido o criminoso ainda não ter sido capturado pela polícia. “É uma localidade pequena e todo mundo está assustado. Esse rapaz apareceu de repente sem ninguém saber quem era. Ele chegou onde as vítimas estavam, sentou-se e de uma hora para outra começou a furar as pessoas e só não matou mais porque os outros correram”, disse Eliardo.





Já o Sr. Benedito Ferreira disse que todos estão triste com tudo que aconteceu. “É um sofrimento grande para a família. Nenhuma das vítimas disse algo com ele e de repente o cara estaqueia todos do nada”, disse o Sr. Benedito.





Por Edwalcyr Santos