Policial civil é suspeito de atirar em ex-companheira em Fortaleza

Um policial civil é suspeito de atirar na própria cunhada e ameaçar a ex-companheira. O caso foi registrado no domingo, 22, no bairro Canindezinho, em Fortaleza.





A Polícia Civil do Ceará, por meio de nota, informou que investiga as circunstâncias de uma tentativa de feminicídio e um crime de ameaça.





Conforme a nota, houve uma discussão e uma mulher de 32 anos de idade foi atingida por disparos de arma de fogo pelo cunhado, que é um policial civil. A irmã dela, de 29 anos, que é ex-companheira do acusado, foi vítima de ameaça.





A Polícia Militar do Ceará esteve no local e as investigações do caso estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher.





O POVO solicitou informações à SSPDS para verificar se houve prisão do suspeito e aguarda resposta.





(O Povo)