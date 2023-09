PREFEITURA DE SOBRAL EXPULSA CAMELÔS DA PRAÇA DE CUBA

De acordo com um dos ambulantes a Prefeitura não mexeu com quem se instalou no trecho que vai da praça que fica por trás da Igreja do Rosário à rua Cel. Rangel





Os camelôs que ocupavam a Praça de Cuba e que se instalaram na rua Cel. Ernesto Deocleciano, Centro de Sobral, temem serem retirados do local depois que o Mercado Central estiver pronto. São aproximadamente 40 barracas que vendem desde lingeries, brinquedos, comidas a utensílios domésticos. A via ocupada por eles está interditada desde o fim da pandemia.





O local onde os ambulantes estão é a junção das ruas Cel. José Saboia com a Ernesto Deocleciano, separadas por um canteiro central. A José Saboia não foi interditada e está livre para o trânsito de carros e pessoas.





De acordo com um dos ambulantes a Prefeitura não mexeu com quem se instalou no trecho que vai da praça que fica por trás da Igreja do Rosário à rua Cel. Rangel. Já quem tentou se instalar além deste trecho a Guarda Municipal retirou.





O ambulante Cícero Alves, vendedor de brinquedos disse que a venda caiu depois que eles saíram da Praça de Cuba. “Quando o mercado estiver pronto talvez tirem as pessoas pra lá. As vendas caíram porque a praça tem mais visibilidade, mas também caiu porque o comércio em si está fraco em todas as cidades. Nos últimos meses as vendas caíram mais de 50%”, disse o comerciante.





O Portal Paraíso falou com uma ambulante vendedora de lingerie que também afirmou que as vendas tiveram queda de 60%. “Enquanto na praça a gente vendia 10 calcinhas aqui se vende 4 apenas”, disse a comerciante que não quis se identificar. Já o Sr. Anofre Paulino, vendedor de castanha de caju assada, disse que as vendas não diminuíram nem aumentaram para ele, continuam do mesmo jeito.





Por Edwalcyr Santos