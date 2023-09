Gastos de Lula no cartão corporativo bate gastos de Bolsonaro, Dilma e Temer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), demonstrou um maior volume de despesas no cartão corporativo da Presidência da República em comparação com seu antecessor, Jair Bolsonaro, e outros ex-presidentes como Michel Temer e Dilma Rousseff. Os dados do Portal da Transparência indicam que, até julho, Lula gastou quase R$ 8 milhões, enquanto Bolsonaro utilizou R$ 5,3 milhões no mesmo período, com correção pelo IPCA (Inflação de Preços ao Consumidor Amplo).





A ex-presidente Dilma Rousseff registrou despesas de R$ 4,9 milhões, enquanto seu sucessor, Michel Temer, gastou R$ 3,8 milhões no mesmo tipo de despesas. O Palácio do Planalto esclareceu que o aumento nos gastos está relacionado principalmente às viagens do presidente Lula. O debate sobre os gastos presidenciais continua sendo objeto de discussão e análise na esfera pública.





(Folha do Estado)