Tamborilense morre em acidente grave na rodovia entre Nova Russas e distrito de Sucesso

Um trágico acidente de trânsito ocorreu por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, na estrada que liga Nova Russas ao Distrito de Sucesso. O fato ocorreu na localidade de Residência, em Nova Russas, e resultou na morte de um motociclista.





O corpo de um homem foi encontrado caído ao solo à beira da estrada, ao lado de sua motocicleta de placa OST 8H44. A vítima fatal foi identificada como Francisco Guilherme Oliveira da Silva, de 20 anos. Ele residia no bairro Areias, distrito de Sucesso, Tamboril. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Crateús.





A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar do Distrito de Sucesso. Segundo levantamentos feitos no local, tudo indica que a vítima tenha perdido o controle da motocicleta, resultando em sua queda e consequentemente no acidente.





Manuel Sales