BEBÊ DE APENAS 22 DIAS M0RR3 VÍTIMA DE DENGUE EM AL

Bella Victória morreu vítima de dengue em Maceió, capital de Alagoas.

Uma bebê de apenas 22 dias identificada com Bella Victória morreu vítima de dengue no último domingo, dia 11, em Maceió, capital de Alagoas.





A bebê nasceu com anencefalia, uma malformação no cérebro. Ela apresentou febre de 41,8ºC, plaquetas baixas e manchas pelo corpo – sintomas de dengue – e mesmo assim foi mandado para casa em Maceió. Depois de receber alta por volta das 14h, a criança voltou ao hospital às 23h. Ela morreu no dia seguinte às 4h. “Minha filha não conseguiu fechar os olhos por dois dias”, disse o advogado João Victor Ferreira Nunes, pai de Bella.





Segundo atestado de óbito, as causas da morte foram dengue e anencefalia. “Foi um milagre. Nasceu com 39 semanas e tinha todos os sinais vitais. O que nos consola é o tempo que passamos com ela” afirmou o pai de Bella”, disse João Victor. O pai da garota disse que encontrou larvas do mosquito da dengue na piscina do condomínio onde a família mora na Ponta Verde, em Maceió. “Moramos no quinto andar e quando ela saiu, era toda empacotada”, completou João Victor.





