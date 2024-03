BIZARRO: marido dá carro de R$ 200 mil à esposa após vê-la na cama com outro

A influencer Bruna Carlos decidiu atender ao pedido do marido, que gostaria de vê-la na cama com outro homem, e, de lambuja, ainda foi presenteada pelo companheiro com um carro de R$ 200 mil. Ela anunciou a novidade na web e disse que retribuiu ao reunir suas amigas e fazer uma suruba com o esposo. As informações são do Metrópoles.





Bruna é produtora de conteúdo adulto e o homem escolhido para realizar tal fetiche com ela foi o ator de conteúdos adultos Jeferson Reis – o Jefão – que já gravou com famosas, incluindo Andressa Urach. De acordo com a influenciadora, o marido tinha ciúmes no início da relação, mas acabou se tornando um dos seus maiores incentivadores e hoje até ajuda nas gravações. Em muitas delas, ele mesmo assume a câmera.





“Meu marido é meu maior incentivador, temos uma relação livre e aberta hoje. Claro que no início era tradicional, tinha ciúmes e ninguém ficava com ninguém. Mas o tesão foi falando mais alto. É impossível manter uma relação presa, não acredito em fidelidade. E é fetiche nosso. Estamos nos realizando e faturando alto com isso. Foi um presentão (risos), não esperava”, confessa Bruna.





Como recompensa pelo sucesso da cena, nas redes sociais, o marido se declarou para Bruna e ainda postou fotos e vídeos ao lado da esposa e do carrão. “Muito orgulhoso por essa cena. Ficou realmente muito excitante. Faço qualquer coisa por você, estou sempre ao seu lado. Obrigado por realizar meus fetiches, você é especial”, escreveu o homem.