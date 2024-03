Sogro recebe caixão de presente do genro e reação surpreende

Um homem, no último fim de semana, surpreendeu o sogro na cidade de Grandes Rios, no interior do Paraná, ao presenteá-lo com um caixão. Claudinei Santos gostou tanto do presente que decidiu deixá-lo exposto na sala de casa, como objeto de decoração. Um sonho antigo foi realizado. As informações são do BNews.





"Esse caixão me deixou muito feliz. Porque desde criança eu tenho sonho de ter um caixão e agora estou realizado", contou Claudinhei em entrevista à TV Record.





O caixão que custou pouco mais de R$1 mil ao genro foi entregue pelo carro da funerária em plena luz do dia. A publicação, é claro, viralizou nas redes sociais.