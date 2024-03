POLÊMICA: nome de vice-prefeita seria evitado em eventos realizados pela Prefeitura de Sobral

Antes mesmo das exonerações de funcionários ligados à vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho (PT), o nome dela estaria sendo evitado em eventos da gestão Executiva municipal. A informação foi dada ao O POVO nesta segunda-feira, 11, por uma fonte que preferiu não ser identificada.





“Por exemplo, inaugurações da Prefeitura em que o prefeito não participa, mas ela está presente, ele manda um secretário representar, aí quem inaugura não é a vice-prefeita, é outra pessoa”, conta. Em uma das circunstâncias, um cerimonialista teria avisado à vice-gestora que não poderia mencioná-la.





Segundo a fonte, a situação mais recente foi durante a entrega de certificação do Programa Primeiro Passo, ocorrida no último dia 29 de fevereiro, em Sobral. A solenidade foi realizada por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), em parceria com o Governo do Ceará, através da Secretaria de Proteção Social (SPS).





Na ocasião, o nome de Christiane não teria sido mencionado. Contudo, a presença dela é citada no portal da Prefeitura. Em outra ocasião, a ausência de menção teria sido notada pela vice-governadora Jade Romero (PSDB), na época governadora em exercício. Essa situação ocorreu na cerimônia de Promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares, realizada em 25 de janeiro, também no município.





Apesar disso, a vice-prefeita aparece nas fotos compartilhadas por Jade nas redes sociais. Procurada pelo O POVO, a assessoria do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), respondeu “que os secretários sempre representaram o prefeito nas solenidades”, mas não comentou sobre a falta de menção ao nome da vice.





Nos bastidores, há a informação de que Christianne deve assumir função no Governo do Estado. Contudo, “isso não ocorrerá com renúncia do cargo de vice-prefeita, mas possivelmente por meio de licença”. Para tal, o cenário é analisado juridicamente.





Além disso, a filha da vice, Andrezza Aguiar Coelho, que é secretária municipal dos Direitos Humanos e da Assistência Social, estaria tentando marcar reunião com o prefeito para entregar o cargo. Questionada pelo O POVO, a secretária preferiu não se manifestar.

Entenda





Cerca de 20 pessoas ligadas ao gabinete da vice-prefeitura de Sobral foram exoneradas na última semana. Onze constam na edição do dia 05 de março do Diário Oficial do Município.





Além disso, o contrato de aluguel do prédio da vice-gestão não será renovado. Conforme informado por Christianne ao O POVO na sexta-feira, 9, lhe "foi pedida a casa". Na oportunidade, ela explicou que acredita que as "razões são políticas" para os acontecimentos.





Sobre as exonerações, a assessoria de Ivo reforçou se tratar de demanda da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). Procurada novamente, a pasta municipal não retornou até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado quando houver retorno.





Com informações do portal O Povo