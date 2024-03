Homem sequestra namorada adolescente e pede R$ 750 por resgate

Um homem de 28 anos foi preso, nessa terça-feira (12/3), após sequestrar a namorada, de 15, na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A adolescente foi feita refém por cerca de dois dias, até ser libertada por policiais civis.





O suspeito mantinha um relacionamento há dois meses com a jovem. No último domingo (10/3), a vítima disse à mãe que iria ao shopping com o namorado, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ao sair de casa, ela não entrou mais em contato.





Na terça-feira, a mulher recebeu mensagens da filha informando que havia sido sequestrada e que o namorado queria R$ 750 para libertá-la. O homem passou a enviar mensagens de áudio “ameaçadoras” para a mãe da adolescente, informou a SSP.





A mulher foi até à delegacia e apresentou os áudios aos policiais. Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) foram acionados e descobriram o hotel onde o suspeito mantinha a adolescente em cárcere.





As equipes policiais invadiram o local e conseguiram prender o suspeito em flagrante e libertar a jovem. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).





O preso responde pelo crime de extorsão mediante sequestro.





