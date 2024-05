Drone da FAB usado em resgates no Rio Grande do Sul cai após problemas técnicos

Segundo nota divulgada pela corporação, um problema técnico levou à aeronave não tripulada ao chão, numa área inabitada.

Um drone da Força Aérea Brasileira (FAB), usado na identificação de pessoas isoladas no Rio Grande do Sul, caiu durante operação. Segundo nota divulgada pela corporação, um problema técnico levou à aeronave não tripulada ao chão, numa área inabitada.





O objetivo do drone é identificar locais onde há vítimas que necessitam de resgate. A orientação da FAB, para os ilhados, é que, assim que percebam a aeronave, sinalizem o local onde estão para facilitar o trabalho das autoridades após tomarem conhecimento da localização dessas pessoas.





As aeronaves remotamente pilotadas (ARP) possibilitam análises em tempo real e com alta precisão das áreas expostas, auxiliando no mapeamento e modelagem, além de permitir a mensuração da população em risco na área de estudo.





Chuva em Porto Alegre





Em Porto Alegre, as condições climáticas voltaram a piorar, o que forçou voluntários a interromperem as buscas por possíveis sobreviventes ou retirada de moradores do local. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alerta de “grande perigo” para chuvas volumosas no sul do Rio Grande do Sul. O temporal deve atingir a região até às 10h desta quarta-feira (8).





Segundo o Inmet, os temporais podem ultrapassar 100 milímetros, com queda de granizo e ventos superiores a 100 quilômetros por hora. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.





Escassez





Por causa das enchentes, serviços essenciais foram interrompidos nas cidades gaúchas. Em Porto Alegre, por exemplo, muita gente está sem luz e há escassez de água potável, comida e combustível. Na Região Metropolitana, cidades estão isoladas, a exemplo de Guaíba, onde uma equipe da Band não consegue sair e foi abrigada por uma família.