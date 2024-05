Supermercados de várias regiões começam a limitar quantidade de arroz por cliente

Em resposta às dificuldades logísticas provocadas pela crise climática que atinge o Rio Grande do Sul, supermercados em estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo começaram a impor restrições na quantidade de produtos que cada cliente pode comprar, com especial atenção ao arroz. Essas medidas visam garantir que os estoques sejam suficientes para atender a todos os consumidores, considerando as interrupções significativas no transporte de mercadorias.





“A situação é ainda mais desafiadora devido à interrupção de trechos rodoviários, o que afeta significativamente o fluxo de mercadorias”, relatam os varejistas, que se veem obrigados a limitar as unidades por cliente para preservar os estoques disponíveis. O Rio Grande do Sul é um fornecedor crucial não só de arroz, mas também de outros produtos agrícolas e proteínas animais, tornando essas medidas preventivas essenciais para assegurar a continuidade do abastecimento para a população brasileira diante deste cenário adverso.





(Hora Brasília)