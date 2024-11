Oposição dá como certa retaliação dos EUA ao STF

Trump e a maioria republicana no Congresso podem viabilizar projeto.

Convidados pelo Partido Republicano para acompanhar a eleição nos Estados Unidos, parlamentares de oposição retornam otimistas sobre as represálias do futuro presidente e da maioria republicana no Congresso a autoridades estrangeiras acusadas de censura e/ou perseguição política. O projeto da deputada reeleita Maria Elvira Salazar (R) tem musculatura para ser aprovado. Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), a vitória de Trump é um alento para brasileiros “que abominam a tirania e a censura.” A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Além da maioria republicana, os deputados brasileiros citam o apoio de Trump e o entusiasmo de Elon Musk, que terá influência no governo.





Maria Elvira chegou a discursar sobre o tema na Câmara dos EUA, onde exibiu foto daquele que a teria “inspirado”: ministro Alexandre de Moraes.





Autoridades enquadradas na medida serão proibidas em solo americano ou imediatamente expulsas, caso estejam lá quando a lei for promulgada.





Fonte: Diário do Poder