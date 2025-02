Piora o estado de saúde do Papa Francisco

O papa Francisco continua em estado crítico, e seu prognóstico permanece reservado, informou o Vaticano em um novo boletim médico na tarde deste sábado. Segundo a nota, ele sofreu uma crise asmática respiratória prolongada durante a manhã, como parte do quadro de pneumonia bilateral, e precisou receber transfusões de sangue.





“O Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática prolongada nesta manhã, o que também exigiu a aplicação de oxigênio de alto fluxo”, diz o comunicado. Além disso, os exames diários indicaram trombocitopenia, condição associada à anemia, “o que demandou a administração de transfusões de sangue”.





Apesar da gravidade do quadro, o Vaticano informou que ele segue alerta e sentado em sua poltrona, embora “com mais dores do que ontem”.





Mais cedo, a Santa Sé havia divulgado um boletim afirmando que o pontífice, de 88 anos, continuava apresentando uma leve melhora nos últimos dias e que havia passado uma boa noite. “O Papa Francisco descansou bem”, informaram os médicos, acrescentando que ele permanecerá sob tratamento por pelo menos mais uma semana, já que ainda não está “fora de perigo”. O líder religioso não está conectado a nenhum aparelho, mas ainda há o risco de que a infecção se espalhe para a corrente sanguínea.





O Vaticano também confirmou que Francisco não fará a tradicional oração do Angelus neste domingo, pela segunda semana consecutiva, desde sua internação no Hospital Gemelli, em Roma, há oito dias.





Na sexta-feira, 14 de fevereiro, o Papa foi hospitalizado com um quadro de bronquite que, após exames, foi diagnosticado como pneumonia, atingindo ambos os pulmões. Isso levou a uma mudança no tratamento para um regime mais intensivo, com antibióticos e corticoides.





Desde então, Francisco vinha apresentando uma resposta favorável, permanecendo sem febre e com parâmetros hemodinâmicos estáveis, o que fez especialistas acreditarem que “a infecção está mais localizada e não se espalhou”.





Nesta semana, o Papa recebeu a visita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que afirmou tê-lo encontrado bem-humorado. “Fiquei muito feliz ao vê-lo alerta e receptivo. Brincamos como sempre, ele não perdeu seu senso de humor”, disse Meloni em comunicado. O jornal italiano Corriere della Sera também informou que o pontífice riu dos falsos rumores sobre sua morte, que circularam nas redes sociais desde sua internação.





“Alguém rezou para que o Pontífice fosse para o Paraíso, mas o Mestre das Missas (Deus) decidiu me deixar aqui”, brincou Francisco, acrescentando com ironia: “Sei que tem gente por aí dizendo que chegou minha hora… sempre torcendo pelo pior!”.





A saúde do Papa tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. Desde 2021, ele já foi internado no Hospital Gemelli quatro vezes e passou por cirurgias no cólon e para tratar uma hérnia. Além disso, sofreu crises recorrentes de gripe com complicações respiratórias e passou a usar cadeira de rodas devido a problemas nos joelhos.