Sob aplausos no CPAC, Trump acena a Bolsonaro , chama Eduardo de amigo e exalta "é uma ótima família"

Durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) neste sábado (22), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), mencionou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e enviou cumprimentos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Logo no início de seu discurso no evento, realizado no centro de convenções National Harbor, nos arredores de Washington, D.C., Trump citou o parlamentar brasileiro e exaltou a relação próxima com sua família.





“É um amigo meu, Eduardo Bolsonaro, da Câmara dos Deputados do Brasil. Obrigado. Diga ‘oi’ para o seu pai. Obrigado. É uma ótima família. Um grande cavalheiro de uma ótima família”, declarou o presidente norte-americano.





A CPAC é o principal evento conservador do mundo e reúne figuras políticas alinhadas à direita, incluindo líderes internacionais. Neste ano, além de Eduardo Bolsonaro, o evento contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que também discursou.





Com informações Conexão Política