URGENTE! PREÇO DO GÁS DE COZINHA SOBE!

O preço da gasolina no Ceará variou R$ 0,01 em relação à semana passada e manteve estabilidade, segundo dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). No mesmo período, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GNL) em botijões de 13 kg subiu 0,9%, encontrado por R$ 107,50.





Entre altas e quedas tímidas, a pesquisa da ANP aponta que os preços dos combustíveis ficou estável no Ceará na semana encerrada neste sábado, 22/2.





O preço médio da gasolina foi de R$ 6,20, podendo variar entre R$ 5,77 e R$ 6,89. O valor médio é próximo aos R$ 6,21 observados na pesquisa passada.





Se a gasolina apresentou queda tímida de preços, o GLP, que é o gás de cozinha em botijões de 13 kg, teve alta e variou entre R$ 92 e R$ 123 no Estado.





Já o preço médio do diesel retraiu R$ 0,04 no Ceará e pode ser encontrado a R$ 6,65, variando entre R$ 6,55 e R$ 7,09. Na semana passada, o valor médio era de R$ 6,69.





No caso do etanol, a pesquisa revela alta de 0,4% no valor médio, que é encontrado custando R$ 4,97 nos postos de combustível. O preço máximo é de R$ 5,69, mas os motoristas que pesquisarem podem encontrar opções custando R$ 4,59.

O Gás Natural Veicular (GNV) fechou a semana custando em média R$ 5,12, valor 0,19% maior do que na semana passada, quando custou R$ 5,11. Nesta edição do levantamento, o preço mínimo foi de R$ 4,85 enquanto o máximo foi de R$ 6,09.

Preços dos combustíveis no Ceará (16/2 a 22/2)

Gasolina Preço médio: R$ 6,20 (-0,16% em relação à semana passada: R$ 6,21) Preço mínimo: R$ 5,77 Preço máximo: R$ 6,89

Diesel Preço médio: R$ 6,65 (-0,59% em relação à semana passada: R$ 6,69) Preço mínimo: R$ 6,55 Preço máximo: R$ 7,09

Etanol Preço médio: R$ 4,97 (+0,4% em relação à semana passada: R$ 4,95) Preço mínimo: R$ 4,59 Preço máximo: R$ 5,69

GNV Preço médio: R$ 5,12 (+0,19% em relação à semana passada: R$ 5,11) Preço mínimo: R$ 4,85 Preço máximo: R$ 6,09

GLP - gás de cozinha de 13 kg Preço médio: R$ 107,50 (+0,91% em relação à semana passada: R$ 106,53) Preço mínimo: R$ 92 Preço máximo: R$ 123 / Fonte: ANP

VIA PORTAL O POVO Foto ilustrativa