Deputado Moses Rodrigues prestigia almoço no apartamento de Chiquinho Feitosa, em Lisboa

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) esteve presente em um almoço promovido pelo pré-candidato ao Senado, Chiquinho Feitosa (Republicanos), neste domingo (24), em Lisboa. O encontro ocorreu no apartamento do ex-senador na capital portuguesa e reuniu convidados em um ambiente reservado.





Entre os presentes, também esteve o cantor Zé Vaqueiro, que fez uma breve apresentação musical durante o evento. O encontro foi registrado com fotos publicadas nas redes sociais.





Com a decisão do senador Cid Gomes (PSB) de não concorrer à reeleição, Chiquinho Feitosa está entre os nomes cotados para uma das vagas ao Senado na chapa do governador Elmano de Freitas (PT), em 2026. Além dele, estão na disputa o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB). O ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) também figura como possível nome para a composição eleitoral.





Confira as fotos: