EXCELENTE NOTÍCIA: Prefeito Oscar Rodrigues anuncia reabertura do Tiro de Guerra de Sobral

O anúncio foi divulgado depois de uma reunião com os oficiais do Exército Brasileiro.

O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, anunciou na tarde desta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa, a reabertura do Tiro de Guerra 10-011 General Flamarion Barreto, extinto desde 2017.





O anúncio foi divulgado depois de uma reunião com os oficiais do Exército Brasileiro, o tenente Coronel Rubens, major Damião, sub-tenente Leite, e o sargento Braga.





O prefeito afirmou que há possibilidade das atividades do equipamento iniciarem já em 2026 e as inscrição começarem em outubro deste ano. Sobre o local onde funcionará a unidade, Oscar Rodrigues, afirmou que possivelmente será instalado no espaço do Parque de Exposição de Sobral.





Os investimentos virão do exército e da Prefeitura.





Por Edwalcyr Santos