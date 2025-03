TRAGÉDIA: Família morre em acidente na rodovia CE-060 no Cariri

O trajeto entre as cidades tem aproximadamente 100 quilômetros e dura cerca de uma hora.

Um grave acidente na manhã deste domingo (16) resultou na morte de um casal e uma criança de 3 anos em um trecho da rodovia CE-060, entre os municípios de Caririaçu e Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O veículo em que estavam perdeu o controle e caiu em um riacho próximo à estrada.





As vítimas foram identificadas como Hérida Nascimento da Silva, de 33 anos, Sebastião Cícero Gomes, de 28 anos, e Miguel Nascimento Gomes, de 3 anos. A família residia em Várzea Alegre e se deslocava para Juazeiro do Norte, onde a criança passaria por uma cirurgia. O trajeto entre as cidades tem aproximadamente 100 quilômetros e dura cerca de uma hora.





As equipes de resgate foram acionadas por volta das 7h da manhã e encontraram o carro submerso em um córrego com cerca de cinco metros de profundidade, nas proximidades do Sítio Piripiri. Os bombeiros constataram que as três vítimas estavam dentro do veículo, que permaneceu com as portas trancadas. A criança foi encontrada presa à cadeirinha no banco traseiro.





Para realizar o resgate, os vidros do carro precisaram ser quebrados. As operações de remoção dos corpos contaram com o apoio de outras forças de segurança e autoridades competentes. O veículo foi retirado do local no início da tarde.





As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades, mas o caso comoveu a região, dada a tragédia familiar envolvida. A comunidade local lamentou a perda e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.





Via Sistema Paraíso