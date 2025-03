Preços dos combustíveis sobem mais do que o dobro da inflação em fevereiro; CONFIRA VALOR

Os preços dos combustíveis subiram em média 2,89% em fevereiro e superaram a inflação registrada no mesmo período, de 1,31%.

Essa alta foi parcialmente influenciada pelo reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que adicionou R$ 0,10 ao preço da gasolina e R$ 0,06 ao do diesel.





Entretanto, os preços dos combustíveis aumentaram mais do que o ICMS. A gasolina subiu R$ 0,16 por litro, passando de R$ 6,35 para R$ 6,50. O etanol, sem alteração no ICMS, aumentou R$ 0,17, de R$ 4,35 para R$ 4,51. Já o diesel S-10 teve um acréscimo de R$ 0,27, e o preço passou de R$ 6,36 para R$ 6,63.





Com isso, os porcentuais médios de aumento de janeiro para fevereiro foram de 2,45% para a gasolina, de 3,86% para o etanol e de 4,28% para o diesel S-10.





Esses dados foram coletados pela ValeCard entre 1º e 27 de fevereiro, considerando-se transações em mais de 25 mil postos de combustíveis no país.





Preço dos combustíveis e alta no preço do diesel, determinada pela Petrobras





O preço do diesel também foi influenciado por uma alta anunciada pela Petrobras, em 31 de janeiro. A estatal aumentou R$ 0,22 o preço do litro do diesel para as distribuidoras. As distribuidoras, ao pagar mais caro, repassaram o aumento aos postos de combustíveis, afetando o consumidor final.





“Em fevereiro, além do aumento do ICMS, o preço do diesel sofreu um reajuste nas refinarias da Petrobras. Esses aumentos nos combustíveis, tanto por causa de impostos quanto por ajustes no valor do produto importado ou refinado no Brasil, tendem a impactar toda a economia, já que a maioria dos produtos comercializados no país depende do transporte de caminhões. Como resultado, o efeito dessa alta se reflete nos preços de diversos itens, incluindo alimentos”, explica Brendon Rodrigues, head de Inovação e Portfólio da ValeCard.





Fatores globais e nacionais também contribuíram para a elevação dos preços dos combustíveis, como a alta do dólar, cotado em torno de R$ 5,70, oscilações no preço do petróleo e aumento dos custos logísticos, o que torna os preços ainda mais voláteis.





O aumento do preço dos combustíveis acima do ICMS deve-se ao efeito cascata. O ICMS incide no início da cadeia produtiva dos combustíveis, na refinaria ou na importação. Quando o custo inicial aumenta, esse é repassado ao longo da cadeia, impactando os preços finais ao consumidor.





Fonte: Revista Oeste