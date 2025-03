Pesquisa AtlasIntel: Bolsonaro lidera no 1º e 2º turnos contra Lula

Tarcísio cresce e passa Lula no segundo turno, superando outros nomes da direita.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 45,8% das intenções de voto contra 42,9% de Lula (PT) no primeiro turno, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (7), uma vantagem de 2,9 pontos percentuais dentro da margem de erro de 1 ponto. Ciro Gomes tem 4,4%, e Simone Tebet, 2,7% - considerando um cenário de primeiro turno em que os candidatos fossem os mesmos de 2022. No segundo turno, Bolsonaro e Lula ficam tecnicamente empatados, com 49% contra 48%.





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também lideraria contra Lula, com vantagem numérica de 49% a 47%. Lula, porém, venceria Eduardo Bolsonaro (48% a 44%), Ronaldo Caiado (47% a 39%), Romeu Zema (47% a 43%) e Gusttavo Lima (48% a 38%).





Via portal César Wagner