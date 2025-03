PREOCUPANTE: CV corta fibras óticas e impõe domínio da "CVNET" no Ceará; VEJA VÍDEO

A guerra pelo controle da internet chegou às ruas de Fortaleza (CE). O Comando Vermelho (CV) está promovendo ataques contra operadoras de internet na capital cearense. No caso mais recente, cabos de fibra óptica da operadora Brisanet foram derrubados em três bairros. Confira o vídeo.





Nos últimos dias, três veículos da operadora também foram incendiados e técnicos da empresa estão impedidos de trabalhar em bairros como Pirambu, Colônia e Barra do Ceará.





A imposição da CVNET segue um padrão já observado em outras regiões reféns das facções criminosas, como o Rio de Janeiro. O grupo impede que operadoras regulares atuem na região e oferece uma conexão clandestina.





Em alguns casos, os moradores são obrigados a pagar taxas para manter o serviço funcionando.





Ação das autoridades





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSP-DS) afirmou em nota que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), e com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, realiza investigações e diligências relacionadas à atuação de grupos criminosos contra as empresas provedoras de internet.





Enquanto isso, empresas de telecomunicação tentam restabelecer os serviços, mas seguem proibidas de prestar manutenção.





Fonte: Metrópoles