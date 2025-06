63° Seminário Sobre a Educação de Sobral reúne comitivas de 15 estados e fortalece troca de saberes

O 63° Seminário Sobre a Educação de Sobral reuniu comitivas de 15 estados brasileiros nesta sexta-feira (27/06), no auditório da Prefeitura. O evento tem como objetivo apresentar as estratégias que tornaram Sobral referência nacional e internacional em educação de qualidade, além de inspirar políticas públicas em diversos municípios e estados.





O encontro foi realizado pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação. Durante a manhã, a secretária da Educação, Cynira Sampaio, conduziu uma palestra onde destacou os pilares do modelo sobralense, como gestão eficiente, formação docente e uso de dados educacionais. À tarde, as comitivas visitaram escolas da rede municipal para conhecer de perto as práticas pedagógicas e a estrutura da rede.





“Sobral acredita na potência da escola pública e no direito de todos à aprendizagem. É com base nesse compromisso que construímos uma educação inclusiva, que valoriza cada estudante e transforma vidas, sempre guiados pelo propósito de oferecer a melhor educação em todos os sentidos”, destacou a secretária Cynira Sampaio.





O seminário reafirma o compromisso da gestão municipal em compartilhar boas práticas e contribuir com a construção de uma educação pública de qualidade em todo o país. A cada edição, o evento se consolida como um espaço de inspiração, aprendizado e articulação entre redes educacionais.





Sobral prova, mais uma vez, que o Brasil inteiro cabe aqui, na força de um projeto coletivo que acredita no poder transformador da educação.