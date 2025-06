Visita de Lula ao Maranhão tem público mínimo e vira meme

Baixa adesão à chegada do presidente em Imperatriz vira motivo de piada nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, para cumprir agenda oficial. Porém, a recepção chamou atenção, quase não havia público presente, e a cena rapidamente se tornou alvo de piadas e memes nas redes sociais.





Vídeos publicados no Instagram mostram o desembarque com apenas algumas pessoas visíveis, o que contrastou com as tradicionais cenas de multidão em eventos presidenciais. Um dos perfis apontou que poucas testemunhas marcaram presença, reforçando a percepção de que a visita passou quase despercebida nas ruas da cidade.





Usuário das redes não deixaram a oportunidade passar, começou a circular um conteúdo humorístico comentando a pouca gente no local, com montagens e comentários irônicos. Um morador local chegou a compartilhar um vídeo com tom de deboche, dizendo que a chegada do presidente tinha sido praticamente ignorada pela população.





Confira o vídeo da chegada do presidente Lula em Imperatriz: