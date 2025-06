Ansiedade e depressão podem ser transmitidas pelo beijo, diz estudo

Pesquisas recentes têm ampliado nosso entendimento sobre o microbioma presente na boca. Esse conjunto de microrganismos — incluindo bactérias, fungos e vírus — habita naturalmente a cavidade oral e pode influenciar tanto a saúde física quanto a mental.





Estudos anteriores já haviam relacionado desequilíbrios nesse microbioma a condições como autismo, demência, Parkinson e esquizofrenia. Agora, uma nova pesquisa sugere que transtornos como ansiedade e depressão também podem ser “compartilhados” entre pessoas através do beijo.





O estudo investigou a possibilidade de transferência do microbioma oral entre indivíduos por meio do contato íntimo e as possíveis consequências desse processo para o bem-estar.





Ao todo, foram analisados 268 casais recém-casados, todos com até seis meses de matrimônio. Em cada par, um dos parceiros apresentava sintomas de ansiedade e depressão, enquanto o outro era considerado saudável.





Durante o estudo, os pesquisadores avaliaram a composição do microbioma oral e os níveis de cortisol salivar — conhecido como o hormônio do estresse — de todos os participantes.





Os resultados indicaram que, após seis meses de convivência, os parceiros que inicialmente estavam saudáveis passaram a demonstrar aumento nos sintomas de depressão e ansiedade, além de relatar piora na qualidade do sono.





Os resultados foram descritos em estudo publicado na revista Exploratory Research and Hypothesis in Medicine





Fonte: Portal Potiguar