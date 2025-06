Em podcast, Lula diz que entrará nas eleições de 2026 para ganhar

Em uma entrevista de duas horas ao Podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse acreditar que a regulamentação das redes sociais se dará pelo Supremo Tribunal Federal (STF), porque “o Congresso é mais vulnerável à pressão das empresas do setor”.





É a segunda vez que o presidente participa do programa e aproveitou o tempo para exaltar de seu governo.





– O PIB da indústria cresceu, o emprego cresceu, mas isso não está chegando à população. Por isso que eu troquei a nossa comunicação. Agora a gente tem que baixar o preço do ovo, do café, para que os resultados do governo cheguem à mesa da população – defendeu.





Lula creditou o que chamou de “algumas dificuldades” de seu governo à falta de maioria no Congresso Nacional.





– O orçamento secreto é um legado do governo passado que, sem maioria no Congresso, a gente não consegue acabar. Já as emendas parlamentares, nós conseguimos um acordo para que elas sejam direcionadas aos projetos do governo – disse. No entanto, seu governo liberou mais de R$ 1 bilhão em emendas nesta semana.





Quando perguntado se vê alguém capaz de substituí-lo em 2026, Lula respondeu que se estiver com a saúde e a disposição que está hoje, vai entrar na disputa para ganhar.





– Eu vejo a extrema direita falando em Tarcísio, em Ratinho e em Caiado. Eles podem falar em quem quiserem, mas qualquer um terá que fazer mais do que eu – disparou.





O presidente da República afirmou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez o correto, ao tentar aumentar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mas não se estendeu sobre o assunto.





*AE