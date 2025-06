PETISTAS DO CEARÁ votam para enfiar mais imposto no bolso do povo

Luizianne, Guimarães e José Airton defendem aumento do IOF e ficam contra a maioria da Câmara e dos cearenses.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (16), por 346 votos a 97, o regime de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314/2025, que derruba o decreto do governo Lula que aumentava o IOF sobre operações financeiras, afetando diretamente investimentos no agronegócio e setor imobiliário. A medida representa uma derrota para o ministro Fernando Haddad, que, curiosamente, saiu de férias no dia da votação. Apesar da ampla rejeição ao aumento, os deputados cearenses Luizianne Lins (PT), José Guimarães (PT) — líder do governo — e José Airton (PT) votaram a favor do imposto mais alto, posicionando-se contra os interesses da população e dos investidores.





Via blog do César Wagner