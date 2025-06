Trump pede “rendição incondicional” do Irã, e mundo teme que EUA entrem no conflito

Apesar da relativa estabilidade nos mercados desde o início dos confrontos, teme-se que a guerra se espalhe por outros países produtores de petróleo e gás.

Israel e Estados Unidos estão intensificando a pressão sobre o Irã, reacendendo especulações de que Washington possa estar se preparando para entrar no ataque lançado por seu principal aliado no Oriente Médio.





Na tarde desta terça-feira (17), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que deseja que o Irã se “renda incondicionalmente”, e que o país sabe onde o aiatolá Ali Khamenei ” “está escondido”, mas que não ataca para não atingir tropas americanas nem civis.





“Sabemos exatamente onde o chamado “líder supremo” está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá”, escreveu Trump em um post na sua rede social Truth Social. “Nós não vamos abatê-lo (matá-lo!), pelo menos não por enquanto, [mas] nossa paciência está se esgotando”, falou.





A declaração veio depois que Trump defendeu um fim definitivo ao programa nuclear iraniano, após deixar antecipadamente a reunião do G-7 no Canadá — gesto que provocou questionamentos sobre a possibilidade de um cessar-fogo.





“Um fim. Um fim de verdade. Não um cessar-fogo. Um fim”, declarou Trump a jornalistas a bordo do Air Force One mais cedo, ao ser questionado sobre seus comentários de que estava deixando o Canadá por algo “muito maior” do que um acordo temporário.









Conflito se acirra





Israel se prepara para intensificar os ataques a Teerã nesta terça, potencialmente ampliando uma guerra que já soma cinco dias de trocas de mísseis entre os inimigos. Os EUA também avaliam aumentar sua participação.





“Hoje atacaremos alvos muito significativos em Teerã”, disse o ministro da Defesa, Israel Katz, pedindo que civis evacuem a área. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que os bombardeios às instalações nucleares do Irã estão “se aprofundando” diariamente.





“Agora temos controle total dos céus sobre o Irã”, publicou Trump em uma rede social, atribuindo a superioridade aérea israelense ao equipamento militar americano.





Katz não especificou os alvos dos ataques, e Trump ainda não deixou claro quais serão os próximos passos. O vice-presidente JD Vance declarou na rede X que Trump demonstrou “notável moderação ao manter o foco de nossas forças armadas na proteção de tropas e civis”, mas disse que o presidente “pode decidir agir para pôr fim ao enriquecimento iraniano”.





Apesar da relativa estabilidade nos mercados desde o início dos confrontos, teme-se que a guerra se espalhe por outros países produtores de petróleo e gás.





A saída de Trump do G-7 veio após mais 24 horas de bombardeios, com o Irã lançando mísseis balísticos e Israel atingindo alvos em todo o país, incluindo Teerã. O porta-aviões USS Nimitz segue para o Oriente Médio antes do previsto — primeiro grande movimento militar dos EUA na região desde sexta-feira.





Novas imagens de satélite sugerem que ataques israelenses danificaram instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio em Natanz, principal centro de produção nuclear do Irã, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Ainda não há confirmação de danos ao complexo de Fordow.









Mundo teme que EUA entrem de vez





Israel tenta atrair maior envolvimento dos EUA no conflito. O premiê Benjamin Netanyahu disse à ABC News que os dois países têm um inimigo comum no Irã e que apoiar Israel está no interesse americano.





Trump afirmou que pode enviar um representante de alto escalão, como o enviado especial Steven Witkoff ou o vice-presidente Vance, para negociar com o Irã, mas condicionou isso ao andamento dos eventos. “Eu disse que eles deveriam ter feito o acordo. Então não sei. Não estou muito inclinado a negociar”, declarou.





Israel relatou redução nos ataques iranianos nesta terça, com “algumas dezenas” de mísseis lançados desde a meia-noite — número bem inferior aos registrados no fim de semana.





Mesmo assim, a Israel Oil Refineries Ltd. anunciou o fechamento de sua refinaria após bombardeios que mataram três funcionários. A unidade tem capacidade de processar até 200 mil barris por dia, com 70% da produção voltada ao mercado doméstico. A rede de postos Sonol alertou que o fechamento da refinaria pode gerar escassez de combustível.





Os preços do petróleo subiram com a escalada do conflito, aumentando temores sobre o impacto na economia global. O governo do Catar pediu nesta terça que navios de gás natural liquefeito aguardem fora do Estreito de Ormuz até o momento de carregamento, devido ao aumento das tensões.