RÃ ATACA: Seis mísseis lançados contra base dos EUA no Catar

Escalada militar ameaça envolver o mundo no conflito.

O Irã lançou seis mísseis balísticos em um ataque direcionado à base aérea Al Udeid, no Catar, que abriga tropas e aviões dos Estados Unidos. A ofensiva, parte de uma retaliação aos recentes bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas, foi confirmada pelo governo iraniano, embora detalhes sobre destruição e vítimas ainda não tenham sido divulgados . Em resposta às ameaças, o Catar fechou seu espaço aéreo preventivamente, e a embaixada dos EUA orientou cidadãos americanos a permanecerem em abrigo — refletindo a gravidade da escalada regional . A reação dos EUA a esse ataque pode definir os próximos passos do conflito entre Irã, Israel e seus aliados no Oriente Médio.





Via blog César Wagner