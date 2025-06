Trump após ataque: “Haverá paz ou uma tragédia muito maior”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Irã a escolha entre “paz ou tragédia” após o bombardeio americano de três instalações nucleares em solo iraniano realizado neste sábado (21), e insistiu na capacidade de Washington de atacar novos alvos se “a paz não chegar rapidamente”.





– Isso não pode continuar. Haverá paz ou uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias – advertiu Trump em um breve discurso à nação na Casa Branca, acompanhado pelo vice-presidente, J.D. Vance; o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth.





Trump lançou uma advertência, garantindo que “ainda há muitos alvos após esta noite”.





– Se a paz não chegar logo, perseguiremos esses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade; a maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos – declarou ele na Casa Branca duas horas depois de anunciar os ataques, que tiveram como alvo o programa de enriquecimento nuclear do Irã.





INSTALAÇÕES DESTRUÍDAS

Segundo Trump, as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã — Isfahan, Natanz e Fordow — foram completamente destruídas no ataque. A instalação de Fordow, localizada a cerca de 100 quilômetros ao sul de Teerã, é considerada a mais importante do programa nuclear iraniano.





O presidente americano elogiou o Exército de seu país pela missão realizada e garantiu que nenhum outro no mundo poderia ter conseguido. Ele enfatizou que, juntamente com Israel, e especialmente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, foi possível avançar “para erradicar essa terrível ameaça a Israel”.





Os Estados Unidos vinham avaliando há vários dias se deveriam ou não se juntar aos bombardeios de Israel contra o Irã, no contexto do atual conflito entre os dois países. Nesse contexto, as Forças Armadas americanas já haviam mobilizado vários componentes de seu colossal arsenal no Oriente Médio, incluindo porta-aviões, caças e bombardeiros.