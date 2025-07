Em meio à promessa de tarifaço de 50%, empresários defendem que STF devolva elegibilidade de Bolsonaro, conceda anistia e encerre inquéritos contra a direita

Diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, empresários de diferentes setores econômicos passaram a defender que o Supremo Tribunal Federal (STF) reverta a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conceda anistia a opositores e encerre inquéritos abertos contra lideranças de direita como gesto concreto para demonstrar que o Brasil está disposto a restabelecer sua estabilidade institucional e reconquistar a confiança internacional.





As cobranças, segundo fontes ouvidas pelo Conexão Política, também se baseiam em tratados internacionais firmados pelo Brasil nas áreas de direitos humanos, garantias individuais, liberdades civis e políticas, que estariam sendo sistematicamente violados desde 2019, conforme uma série de denúncias encaminhadas a organismos internacionais, inclusive nos últimos relatórios de instituições com representação junto à ONU e à OEA.





A avaliação é que a crise com o governo Trump não se limita a fatores econômicos, mas está diretamente ligada ao ambiente político e jurídico interno, o que exigiria uma resposta institucional mais ampla por parte do país.





Assustados com a medida anunciada por Trump, empresários têm procurado articulação com o Planalto para auxiliar na busca por uma solução diplomática e conter a escalada da tensão entre os dois países.





O Conexão Política apurou que representantes do setor privado tentam se aproximar do governo federal com propostas e articulações externas. Sob condição de reserva, alguns empresários afirmaram que é preciso evitar o confronto direto com os Estados Unidos e, mais do que isso, responder às sinalizações feitas por Trump, que foram além de justificativas econômicas.





Entre os pontos citados pelo presidente americano para justificar a sobretaxa, estão críticas à aproximação do governo Lula com regimes autoritários, instabilidade institucional causada por decisões judiciais no Brasil —sobretudo do STF—, perseguição a opositores, e a ausência de garantias legais mínimas para investidores internacionais. Trump também mencionou barreiras internas e subsídios que impactam a competitividade de produtos estrangeiros no mercado brasileiro.





Na sexta-feira (11), o líder norte-americano afirmou publicamente que não pretende conversar com Lula neste momento. O presidente brasileiro, por sua vez, reagiu afirmando que irá “brigar em todas as esferas”, citando recursos na OMC (Organização Mundial do Comércio) e no Brics. O discurso foi visto como retórico por empresários, que consideram a condução do tema ineficiente e excessivamente politizada.





Segundo relatos feitos à imprensa, Lula tem evitado o diálogo com o empresariado e tratado a crise como uma oportunidade de turbinar sua base política, desconsiderando os impactos econômicos e diplomáticos de longo prazo. Interlocutores apontam que a mediação direta com os EUA dificilmente será bem-sucedida se conduzida por Lula, Celso Amorim ou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Há resistência crescente no meio diplomático e econômico à atuação desses nomes, principalmente após a deterioração da imagem institucional do Brasil no exterior.





Como alternativa, empresários e diplomatas independentes defendem a construção de uma diplomacia paralela, com atuação de representantes da iniciativa privada e interlocutores fora da estrutura formal do governo, como forma de reconstruir pontes com o governo Trump. A percepção majoritária é que o republicano não deverá recuar, pois suas críticas ao Brasil não se restringem ao momento atual, mas são resultados de um acúmulo de problemas institucionais que remontam aos últimos anos, e que não foram corrigidos.





Com as eleições presidenciais brasileiras previstas para 2026, o temor é que as investidas internacionais se intensifiquem, caso o STF e o governo não avancem em medidas concretas para restabelecer as garantias constitucionais, a segurança jurídica e o equilíbrio entre os Poderes.





Fonte: Conexão Política